Informations pratiques

Bourges

Conf’ de Rue De la place des Marronniers à Malus Du Fin Renard Aux Capucins

Rue de Sarrebourg Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Tout l’été, la Ville d’art et d’histoire propose des conférences pédestres gratuites pour explorer Bourges, son patrimoine et ses quartiers emblématiques.

Cette conférence pédestre vous invite à parcourir Bourges, de la place des Marronniers au quartier de Malus, autour du thème Du fin renard aux Capucins . Au fil d’une balade d’1h30, découvrez d’autres facettes de la ville, de son architecture et de son histoire. Rendez-vous dimanche 23 août à 10h30, place des Marronniers, en face de la pharmacie. Visite gratuite, sans réservation. .

Rue de Sarrebourg Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46

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English :

Throughout the summer, the City of Art and History offers free walking tours to explore Bourges, its heritage, and its iconic neighborhoods.

L’événement Conf’ de Rue De la place des Marronniers à Malus Du Fin Renard Aux Capucins Bourges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES