Confection bougie en cire de soja

30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Atelier confection de bougies fantaisie en cire de soja!

Initiation à la confection de bougies fantaisie en cire de soja sans paraffine. Des designs et des couleurs étonnantes. A partir de 7 ans accompagné, une salle d’attente enfants à disposition. .

30 Rue du Val de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 24 05 84 irenearianna70@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop to make fancy soy wax candles!

L’événement Confection bougie en cire de soja Laval a été mis à jour le 2026-03-05 par LAVAL TOURISME