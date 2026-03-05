Confection bougie en cire de soja Laval

Confection bougie en cire de soja

30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00

2026-04-13 2026-04-20

Atelier confection de bougies fantaisie en cire de soja!
Initiation à la confection de bougies fantaisie en cire de soja sans paraffine. Des designs et des couleurs étonnantes. A partir de 7 ans accompagné, une salle d’attente enfants à disposition.   .

30 Rue du Val de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 24 05 84  irenearianna70@gmail.com

English :

Workshop to make fancy soy wax candles!

