Confection bougie en cire de soja Laval

Confection bougie en cire de soja
30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Atelier confection de bougies fantaisie en cire de soja!
Initiation à la confection de bougies fantaisie en cire de soja sans paraffine. Des designs et des couleurs étonnantes. A partir de 7 ans accompagné, une salle d’attente enfants à disposition. .
30 Rue du Val de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 24 05 84 irenearianna70@gmail.com
English :
Workshop to make fancy soy wax candles!
