Confection d’une pochette en tissu upcyclé Aubigny-sur-Nère

Confection d’une pochette en tissu upcyclé

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Confession d’une pochette en tissu upcyclé avec Marion Mégnien, atelier Up couture

Comment faire du neuf avec du vieux ? Apprenez les bases de la couture et réalisez une petite pochette avec du tissu de récupération, accompagné par une couturière spécialisée dans l’upcycling.

Atelier limité à 6 personnes. Matériel fourni sur place. Possibilité d’utiliser votre propre tissu ou le tissu sérigraphié si vous avez participé à l’atelier du 17 octobre. Sur inscription. 35 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

Confession of an upcycled fabric pouch with Marion Mégnien, Up couture workshop

