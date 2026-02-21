Confection d’une pochette en tissu upcyclé Aubigny-sur-Nère
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 35 EUR
14 novembre 2026, 14:00:00
16:30:00
Confession d’une pochette en tissu upcyclé avec Marion Mégnien, atelier Up couture
Comment faire du neuf avec du vieux ? Apprenez les bases de la couture et réalisez une petite pochette avec du tissu de récupération, accompagné par une couturière spécialisée dans l’upcycling.
Atelier limité à 6 personnes. Matériel fourni sur place. Possibilité d’utiliser votre propre tissu ou le tissu sérigraphié si vous avez participé à l’atelier du 17 octobre. Sur inscription. 35 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
Confession of an upcycled fabric pouch with Marion Mégnien, Up couture workshop
