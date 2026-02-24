Conféreince Le Chambon-sur-Lignon

Conféreince

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

2026-07-09

Le génocide des Arméniens, premier génocide du XX siècle mise en place d’un génocide exemplaire .

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

The Armenian genocide, the first genocide of the twentieth century: setting the scene for an exemplary genocide .

