Conféreince Le Chambon-sur-Lignon
Conféreince Le Chambon-sur-Lignon jeudi 9 juillet 2026.
Conféreince
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le génocide des Arméniens, premier génocide du XX siècle mise en place d’un génocide exemplaire .
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
The Armenian genocide, the first genocide of the twentieth century: setting the scene for an exemplary genocide .
