Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy Nancy
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme
Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy 11 Place Carnot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-02 16:00:00
Date(s) :
2026-10-02
À l’occasion du 40ème anniversaire de la loi du 9 septembre 1986, le Procureur de la République anti-terroriste Olivier Christen évoquera les 40 années de lutte contre le terrorisme, l’historique de la création du PNAT et son organisation.Adultes
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Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy 11 Place Carnot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 60
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English :
%C0 To mark the 40%E8th anniversary of the law of September 9, 1986, the Anti-Terrorism Prosecutor — Olivier Christen — will discuss the 40 years of the fight against terrorism, the history of the PNAT’s creation, and its organization.
L’événement Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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