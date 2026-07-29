Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme

Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy 11 Place Carnot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02 16:00:00

Date(s) :

2026-10-02

À l’occasion du 40ème anniversaire de la loi du 9 septembre 1986, le Procureur de la République anti-terroriste Olivier Christen évoquera les 40 années de lutte contre le terrorisme, l’historique de la création du PNAT et son organisation.Adultes

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Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy 11 Place Carnot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 60

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English :

%C0 To mark the 40%E8th anniversary of the law of September 9, 1986, the Anti-Terrorism Prosecutor — Olivier Christen — will discuss the 40 years of the fight against terrorism, the history of the PNAT’s creation, and its organization.

L’événement Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY