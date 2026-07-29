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Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy Nancy

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy
Adresse
11 Place Carnot
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme

Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy 11 Place Carnot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-02 16:00:00

Date(s) :
2026-10-02

À l’occasion du 40ème anniversaire de la loi du 9 septembre 1986, le Procureur de la République anti-terroriste Olivier Christen évoquera les 40 années de lutte contre le terrorisme, l’historique de la création du PNAT et son organisation.Adultes
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Bibliothèque Universitaire du Campus Droit de Nancy 11 Place Carnot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 60 

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English :

%C0 To mark the 40%E8th anniversary of the law of September 9, 1986, the Anti-Terrorism Prosecutor — Olivier Christen — will discuss the 40 years of the fight against terrorism, the history of the PNAT’s creation, and its organization.

L’événement Conférence 40 années de lutte contre le terrorisme Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

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