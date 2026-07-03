Conférence Alerte arnaques comment éviter les pièges ? Mourmelon-le-Grand
samedi 24 octobre 2026 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
Conférence Alerte arnaques comment éviter les pièges ?
Médiathèque Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Tout public
Le samedi 24 octobre à 10h, la médiathèque de Mourmelon-le-Grand accueillera la conférence Alerte arnaques comment éviter les pièges ? , animée par la journaliste et YouTubeuse spécialisée dans la lutte contre les fake news, Aude Favre.
À travers des exemples concrets d’arnaques et d’escroqueries, les participants découvriront les mécanismes des discours trompeurs, les bons réflexes pour déjouer les pièges et les recours possibles en cas de fraude.
Une rencontre destinée au public adulte, organisée en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Marne.
Participation gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque au 03 26 66 57 07. .
Médiathèque Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est mediatheque@villedemourmelonlegrand.fr
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English : Conférence Alerte arnaques comment éviter les pièges ?
L’événement Conférence Alerte arnaques comment éviter les pièges ? Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne
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