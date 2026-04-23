Langeac

Conférence Anarchie et démocratie en Grèce ancienne

2 place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Conférence avec projection par Amarande Laffon, Maître de conférences en Histoire grecque à l’Université de Limoges, chercheur au CRIHAM chercheur associé à l’UMR Orient et Méditerranée.

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2 place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Lecture with projection by Amarande Laffon, lecturer in Greek history at the University of Limoges, researcher at CRIHAM and associate researcher at UMR Orient et Méditerranée.

L’événement Conférence Anarchie et démocratie en Grèce ancienne Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier