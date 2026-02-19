Conférence Appel d’Air Actualités archéologiques de Lourdes et ses environs Avenue Maréchal Foch Lourdes

Conférence Appel d’Air Actualités archéologiques de Lourdes et ses environs

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-12-17 18:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Conférence Appel d’Air Actualités archéologiques de Lourdes et ses environs le jeudi 17 décembre 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Conférence animée par Pablo MARTICORENA

Entre bilan des connaissances, reprises de collections, nouvelles études et datations, Pablo Marticorena, archéologue, revient sur les grottes sépulcrales lourdaises, le dolmen de Peyre Dusets à Loubajac ou bien

encore sur les haches polies en schiste noir produites dans le secteur.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences Appel d’Air

Renseignements au: 05 62 42 37 37

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Appel d’Air conference: Actualités archéologiques de Lourdes et ses environs on Thursday December 17, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Conference moderated by Pablo MARTICORENA

Pablo Marticorena, archaeologist, takes stock of the current state of knowledge, revisits collections, new studies and dating, and looks back at the sepulchral caves of Lourdes, the Peyre Dusets dolmen in Loubajac and the polished axes of the Lourdes region

and the black schist polished axes produced in the area.

Free admission.

* Appel d’Air lecture series

Information: 05 62 42 37 37

