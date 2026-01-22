Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire LOURDES Lourdes

Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire

Conférence animée par Bertrand GIBERT

Une exceptionnelle collection de bannières de procession est conservée au Sanctuaire de Lourdes.

Pascale Leroy-Castillo, qui a publié un livre sur ce sujet, nous présente ces bannières méconnues, chefs-d’œuvre d’art textile au service de la spiritualité mariale.

Durée 1 h 30

Entrée libre.

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort Musée Pyrénéen.

Renseignements au: 05 62 42 37 37

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Appel d?Air conference: Processional banners, a little-known treasure of the Sanctuary

Lecture by Bertrand GIBERT

An exceptional collection of processional banners is preserved at the Lourdes Sanctuary.

Pascale Leroy-Castillo, who has published a book on the subject, presents these little-known banners, masterpieces of textile art at the service of Marian spirituality.

Running time: 1 h 30

Free admission.

A cycle of conferences and talks that free the mind, tell stories and take to the skies beyond the Château Fort? Pyrenean Museum.

Information: 05 62 42 37 37

L’événement Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65