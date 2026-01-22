Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire LOURDES Lourdes
Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire LOURDES Lourdes mercredi 18 mars 2026.
Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 18:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire
Conférence animée par Bertrand GIBERT
Une exceptionnelle collection de bannières de procession est conservée au Sanctuaire de Lourdes.
Pascale Leroy-Castillo, qui a publié un livre sur ce sujet, nous présente ces bannières méconnues, chefs-d’œuvre d’art textile au service de la spiritualité mariale.
Durée 1 h 30
Entrée libre.
Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort Musée Pyrénéen.
Renseignements au: 05 62 42 37 37
.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Appel d?Air conference: Processional banners, a little-known treasure of the Sanctuary
Lecture by Bertrand GIBERT
An exceptional collection of processional banners is preserved at the Lourdes Sanctuary.
Pascale Leroy-Castillo, who has published a book on the subject, presents these little-known banners, masterpieces of textile art at the service of Marian spirituality.
Running time: 1 h 30
Free admission.
A cycle of conferences and talks that free the mind, tell stories and take to the skies beyond the Château Fort? Pyrenean Museum.
Information: 05 62 42 37 37
L’événement Conférence Appel d’Air Bannières de procession, trésor méconnu du Sanctuaire Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65