Conférence Appel d’Air Le funiculaire de l’Ayré à Barèges Avenue Maréchal Foch Lourdes

Conférence Appel d’Air Le funiculaire de l’Ayré à Barèges le jeudi 19 novembre 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.
Conférence animée par Jean-Louis LOUYAT
Après laprojectiondu film Appelez-moi encore le funi (28 minutes) réalisé par Laurence Fleury, Jean-Louis Louyat, président de l’association Funitoy, présente les enjeux de la réhabilitation du funiculaire de l’Ayré à Barèges, fermédepuis 2000.
Entrée libre.
* Cycle de Conférences Appel d’Air
Renseignements au: 05 62 42 37 37
Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
English :
Appel d’Air conference: Le funiculaire de l?Ayré à Barèges on Thursday November 19, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.
Lecture by Jean-Louis LOUYAT
Following the screening of the film Appelez-moi encore le funi (28 minutes) directed by Laurence Fleury, Jean-Louis Louyat, president of the Funitoy association, presents the challenges of rehabilitating the Ayré funicular in Barèges, which has been closed since 2000.
Free admission.
* Appel d’Air conference series
Information: 05 62 42 37 37
L’événement Conférence Appel d’Air Le funiculaire de l’Ayré à Barèges Lourdes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Lourdes|CDT65