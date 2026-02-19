Conférence Appel d’Air Le funiculaire de l’Ayré à Barèges Avenue Maréchal Foch Lourdes

Conférence Appel d’Air Le funiculaire de l’Ayré à Barèges

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19

2026-11-19

Conférence Appel d’Air Le funiculaire de l’Ayré à Barèges le jeudi 19 novembre 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Conférence animée par Jean-Louis LOUYAT

Après laprojectiondu film Appelez-moi encore le funi (28 minutes) réalisé par Laurence Fleury, Jean-Louis Louyat, président de l’association Funitoy, présente les enjeux de la réhabilitation du funiculaire de l’Ayré à Barèges, fermédepuis 2000.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences Appel d’Air

Renseignements au: 05 62 42 37 37

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Appel d’Air conference: Le funiculaire de l?Ayré à Barèges on Thursday November 19, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Lecture by Jean-Louis LOUYAT

Following the screening of the film Appelez-moi encore le funi (28 minutes) directed by Laurence Fleury, Jean-Louis Louyat, president of the Funitoy association, presents the challenges of rehabilitating the Ayré funicular in Barèges, which has been closed since 2000.

Free admission.

* Appel d’Air conference series

Information: 05 62 42 37 37

