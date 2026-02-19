Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier, pyrénéisme et engagement Avenue Maréchal Foch Lourdes
Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier, pyrénéisme et engagement Avenue Maréchal Foch Lourdes jeudi 15 octobre 2026.
Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier, pyrénéisme et engagement
Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier,
pyrénéisme et engagement le jeudi 15 octobre 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.
Conférence animée par Odette CAMPILLO CADIER
Les cinq frères Cadier, originaires d’Osse-en-Aspe (64), ont marqué le pyrénéisme au début du XX siècle, par leurs raids sur la crête frontière des Pyrénées centrales.
Leur descendante Odette Campillo-Cadier évoque cette fratrie exceptionnelle, ainsi que leur engagement social, civique et religieux.
Entrée libre.
* Cycle de Conférences Appel d’Air
Renseignements au: 05 62 42 37 37
.
Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Appel d’Air conference: The five Cadier brothers,
pyreneanism and commitment on Thursday October 15, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.
Conference moderated by Odette CAMPILLO ? CADIER
The five Cadier brothers, from Osse-en-Aspe (64), left their mark on Pyrenean mountaineering at the beginning of the 20th century, with their raids on the border ridge of the central Pyrenees.
Their descendant Odette Campillo-Cadier recalls this exceptional sibling group, as well as their social, civic and religious commitment.
Free admission.
* Appel d’Air conference series
Information: 05 62 42 37 37
L’événement Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier, pyrénéisme et engagement Lourdes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Lourdes|CDT65