Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier, pyrénéisme et engagement Avenue Maréchal Foch Lourdes

Conférence Appel d’Air Les cinq frères Cadier,

pyrénéisme et engagement le jeudi 15 octobre 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Conférence animée par Odette CAMPILLO CADIER

Les cinq frères Cadier, originaires d’Osse-en-Aspe (64), ont marqué le pyrénéisme au début du XX siècle, par leurs raids sur la crête frontière des Pyrénées centrales.

Leur descendante Odette Campillo-Cadier évoque cette fratrie exceptionnelle, ainsi que leur engagement social, civique et religieux.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences Appel d’Air

Renseignements au: 05 62 42 37 37

.

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Appel d’Air conference: The five Cadier brothers,

pyreneanism and commitment on Thursday October 15, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Conference moderated by Odette CAMPILLO ? CADIER

The five Cadier brothers, from Osse-en-Aspe (64), left their mark on Pyrenean mountaineering at the beginning of the 20th century, with their raids on the border ridge of the central Pyrenees.

Their descendant Odette Campillo-Cadier recalls this exceptional sibling group, as well as their social, civic and religious commitment.

Free admission.

* Appel d’Air conference series

Information: 05 62 42 37 37

