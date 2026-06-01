Conférence archéologique « Les moissons du ciel », Prieuré Saint-Etienne, Guer
Conférence archéologique « Les moissons du ciel », Prieuré Saint-Etienne, Guer samedi 13 juin 2026.
Conférence archéologique « Les moissons du ciel » Samedi 13 juin, 18h00 Prieuré Saint-Etienne Morbihan
50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00
« Les Moissons du ciel » : 30 ans d’archéologie aérienne
Maurice Gautier, instituteur aujourd’hui à la retraite, Gilles Leroux est archéologue à l’Inrap et Philippe Guigon pilote d’avion. Ils viendront tous les trois communiquer autour de la passion qui les anime, l’archéologie aérienne, ou le frisson de la découverte inédite**. Ils effectueront le bilan de 30 décennies de survols au-dessus du Massif Armoricain avec un focus particulier pour le secteur de Guer.**
Il sera possible d’acquérir le livre à l’issu de la conférence (sur place prévoir un paiement chèque ou espèces uniquement).
Durée : env. 1H30
Un verre sera offert à l’issue de la présentation pour prolonger les échanges dans la convivialité.
Prieuré Saint-Etienne Saint-Etienne, 56380 guer Guer 56380 Morbihan Bretagne 02 97 93 26 74 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/cultureOBC Situé au sud de Brocéliande, à quelques kilomètres des Menhirs de Monteneuf, le Prieuré Saint-Etienne est un site patrimonial remarquable.
La chapelle, classée au titre des Monuments Historiques est considérée comme la plus ancienne du Morbihan (10-11ème siècle).
Le site actuel est construit sur un ancien site gallo-romain d’envergure, comme en témoigne les éléments retrouvés sur place. Parking à proximité immédiate
« Les Moissons du ciel » : 30 ans d’archéologie aérienne
© M. Gauthier P. Guigon G. Leroux
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