Visite commentée, Prieuré Saint-Etienne, Guer

Visite commentée Dimanche 14 juin, 14h00, 17h00 Prieuré Saint-Etienne Morbihan

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du site de l’époque antique jusqu’à aujourd’hui à travers une visite commentée par une médiatrice du patrimoine.

Prieuré Saint-Etienne Saint-Etienne, 56380 guer Guer 56380 Morbihan Bretagne 02 97 93 26 74 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/cultureOBC Situé au sud de Brocéliande, à quelques kilomètres des Menhirs de Monteneuf, le Prieuré Saint-Etienne est un site patrimonial remarquable.

La chapelle, classée au titre des Monuments Historiques est considérée comme la plus ancienne du Morbihan (10-11ème siècle).

Le site actuel est construit sur un ancien site gallo-romain d’envergure, comme en témoigne les éléments retrouvés sur place. Parking à proximité immédiate

Découvrez l’histoire du site de l’époque antique jusqu’à aujourd’hui à travers une visite commentée par une médiatrice du patrimoine.

OBC