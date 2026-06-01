Visite libre, Prieuré Saint-Etienne, Guer
Visite libre, Prieuré Saint-Etienne, Guer dimanche 14 juin 2026.
Visite libre Dimanche 14 juin, 14h00 Prieuré Saint-Etienne Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Découvrez le site en autonomie.
Prieuré Saint-Etienne Saint-Etienne, 56380 guer Guer 56380 Morbihan Bretagne 02 97 93 26 74 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/cultureOBC Situé au sud de Brocéliande, à quelques kilomètres des Menhirs de Monteneuf, le Prieuré Saint-Etienne est un site patrimonial remarquable.
La chapelle, classée au titre des Monuments Historiques est considérée comme la plus ancienne du Morbihan (10-11ème siècle).
Le site actuel est construit sur un ancien site gallo-romain d’envergure, comme en témoigne les éléments retrouvés sur place. Parking à proximité immédiate
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© OBC
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