Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer

Guer

Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le Prieuré Saint-Etienne vous accueille les samedis 13 et dimanche 14 juin 2026.

Au programme conférence, visites, atelier…

Samedi à 18h Conférence

Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne

Par Philippe Guigon, Maurice Gautier et Gilles Leroux

Gratuit accès libre

Longtemps réputées impropres à la détection aérienne, les contrées armoricaines s’inscrivent aujourd’hui parmi les plus prolifiques d’Europe, grâce à la quête photographique d’un trio de chercheurs, se soldant par la découverte de milliers de sites oubliés.

Dimanche de 14h à 18h visites et ateliers

Gratuit accès libre/ ateliers sur inscription

Visites commentées à 14h et 17h | Accès libre

Atelier découverte autour de la céramique sigillée à 15h30 | sur inscription | adultes et enfants dès 7 ans.

Poinçon matrice, engobe, sigillée… Découvrez cette technique de céramique gallo-romaine et créez votre propre poinçon à partir de modèles.

Visite libre possible entre 14h et 18h .

Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 83 55 53 11

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English :

L’événement Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande