Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer
Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer samedi 13 juin 2026.
Guer
Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne
Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le Prieuré Saint-Etienne vous accueille les samedis 13 et dimanche 14 juin 2026.
Au programme conférence, visites, atelier…
Samedi à 18h Conférence
Les moissons du ciel 30 ans d’archéologie aérienne
Par Philippe Guigon, Maurice Gautier et Gilles Leroux
Gratuit accès libre
Longtemps réputées impropres à la détection aérienne, les contrées armoricaines s’inscrivent aujourd’hui parmi les plus prolifiques d’Europe, grâce à la quête photographique d’un trio de chercheurs, se soldant par la découverte de milliers de sites oubliés.
Dimanche de 14h à 18h visites et ateliers
Gratuit accès libre/ ateliers sur inscription
Visites commentées à 14h et 17h | Accès libre
Atelier découverte autour de la céramique sigillée à 15h30 | sur inscription | adultes et enfants dès 7 ans.
Poinçon matrice, engobe, sigillée… Découvrez cette technique de céramique gallo-romaine et créez votre propre poinçon à partir de modèles.
Visite libre possible entre 14h et 18h .
Prieuré Saint-Etienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 83 55 53 11
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English :
L’événement Journées européennes de l’archéologie au Prieuré Saint-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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