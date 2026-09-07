Conférence : Aristide Cavaillé-Coll, le facteur de l’orgue du Dorat, Médiathèque du Dorat, Le Dorat
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Dorat · Le Dorat
Informations pratiques
Conférence : Aristide Cavaillé-Coll, le facteur de l’orgue du Dorat Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque du Dorat Haute-Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
À l’occasion du 150e anniversaire de l’orgue classé de la collégiale Saint-Pierre du Dorat, assistez à une conférence consacrée à Aristide Cavaillé-Coll, concepteur de cet instrument et plus célèbre facteur d’orgues du XIXe siècle.
Cette rencontre retracera sa vie, son parcours et son œuvre majeure, qui a profondément marqué l’histoire de la facture d’orgues en France.
Médiathèque du Dorat 4, rue de l’Hozanne 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du 150ème anniversaire de l’orgue classé de la collégiale Saint-Pierre du Dorat, conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll, le plus célèbre des facteurs du 19ème siècle a…
© J.Lemmet
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