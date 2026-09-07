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AGENDA · Le Dorat

Conférence : Aristide Cavaillé-Coll, le facteur de l’orgue du Dorat, Médiathèque du Dorat, Le Dorat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Dorat · Le Dorat

Conférence : Aristide Cavaillé-Coll, le facteur de l’orgue du Dorat, Médiathèque du Dorat, Le Dorat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Dorat
Adresse
4, rue de l'Hozanne 87210 Le Dorat
Ville
87210 Le Dorat
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Conférence : Aristide Cavaillé-Coll, le facteur de l’orgue du Dorat Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque du Dorat Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion du 150e anniversaire de l’orgue classé de la collégiale Saint-Pierre du Dorat, assistez à une conférence consacrée à Aristide Cavaillé-Coll, concepteur de cet instrument et plus célèbre facteur d’orgues du XIXe siècle.
Cette rencontre retracera sa vie, son parcours et son œuvre majeure, qui a profondément marqué l’histoire de la facture d’orgues en France.

Médiathèque du Dorat 4, rue de l’Hozanne 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du 150ème anniversaire de l’orgue classé de la collégiale Saint-Pierre du Dorat, conférence sur le facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll, le plus célèbre des facteurs du 19ème siècle a…

© J.Lemmet

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