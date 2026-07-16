Visite commentée de l’ancienne chapelle des franciscaines du Dorat, Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, Le Dorat
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple · Le Dorat
Informations pratiques
Visite commentée de l’ancienne chapelle des franciscaines du Dorat 19 et 20 septembre Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre ou commentée de l’ancienne chapelle des Franciscaines de Notre-Dame du Temple, avec une mise en valeur de ses vitraux et de son mobilier.
Le projet de restauration des vitraux, soutenu par une collecte de la Fondation du patrimoine, sera également présenté.
Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple 1 bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 08 98 08 03 http://www.lesrendezvousdelachapelle.fr https://m.facebook.com/people/Les-Rendez-Vous-de-la-Chapelle/100064569047574/?locale=fr_FR Cette ancienne chapelle des sœurs franciscaines Notre-Dame-du-Temple, datant de 1898 avec vitraux d’origine, est désacralisée et accueille aujourd’hui régulièrement des expositions et évènements. Les peintures, les vitraux et le mobilier d’origine sont toujours visibles. Le bâtiment et les mobiliers liturgiques datent de la fin du XIXe siècle et les vitraux sont du maître verrier Dagrand (1898). Propriété privée, le lieu accueille le public essentiellement pour des expositions et exceptionnellement pour des concerts. L’association « Les rendez-vous de la chapelle », anime le lieu depuis l’été 2015. Aucun aménagement spécifique mais facilité de parking aux abords.
une visite libre ou commentée de l’ancienne chapelle des franciscaines de Notre-Dame du Temple. Une mise en valeur patrimoniale des vitraux et du mobilier.
©hurel
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