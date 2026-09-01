Exposition de peintures Chaque jour Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat

samedi 12 septembre 2026 · Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple · Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Exposition de peintures Chaque jour

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Exposition de l’artiste peintre Isabelle MEYER .

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net

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English : Exposition de peintures Chaque jour

L’événement Exposition de peintures Chaque jour Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-02 par Terres de Limousin