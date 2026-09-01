Exposition de peintures Chaque jour Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat
samedi 12 septembre 2026 · Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Exposition de peintures Chaque jour
Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Exposition de l’artiste peintre Isabelle MEYER .
Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peintures Chaque jour
L’événement Exposition de peintures Chaque jour Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-02 par Terres de Limousin
À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)
- Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Maison du Patrimoine Le Dorat 13 septembre 2026
- Visite libre de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Le Dorat 18 septembre 2026
- Visite commentée de la collégiale et des vieux quartiers, Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens, Le Dorat 18 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine au Dorat Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’ancienne chapelle des franciscaines du Dorat, Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, Le Dorat 19 septembre 2026