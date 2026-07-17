Exposition : Isabelle Meyer, artiste peintre, Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple, Le Dorat

Informations pratiques

Exposition : Isabelle Meyer, artiste peintre 19 et 20 septembre Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Isabelle Meyer, artiste peintre installée à Limoges, développe une abstraction poétique empreinte d’une profonde et silencieuse intériorité.

Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple 1 bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 08 98 08 03 http://www.lesrendezvousdelachapelle.fr https://m.facebook.com/people/Les-Rendez-Vous-de-la-Chapelle/100064569047574/?locale=fr_FR Cette ancienne chapelle des sœurs franciscaines Notre-Dame-du-Temple, datant de 1898 avec vitraux d’origine, est désacralisée et accueille aujourd’hui régulièrement des expositions et évènements. Les peintures, les vitraux et le mobilier d’origine sont toujours visibles. Le bâtiment et les mobiliers liturgiques datent de la fin du XIXe siècle et les vitraux sont du maître verrier Dagrand (1898). Propriété privée, le lieu accueille le public essentiellement pour des expositions et exceptionnellement pour des concerts. L’association « Les rendez-vous de la chapelle », anime le lieu depuis l’été 2015. Aucun aménagement spécifique mais facilité de parking aux abords.

Isabelle MEYER, artiste peintre, domicilée à Limoges, développe une abstraction poétique teintée d’une silencieuse intériorité

©Yves Lapeyre