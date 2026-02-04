Conférence Aromathérapie, une médecine alternative ? Brioude
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-03-19 14:30:00
fin : 2026-03-19 16:30:00
2026-03-19
Conférence de l’Université pour Tous, animée par le Docteur Patrick CHAPON, pharmacien.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, led by pharmacist Dr Patrick CHAPON.
Open to all.
L’événement Conférence Aromathérapie, une médecine alternative ? Brioude a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne