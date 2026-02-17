Conférence Art et petite enfance Musée de Valence Valence
Conférence Art et petite enfance
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – 9 EUR
inclus dans le billet d’entrée
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Conférence Art et petite enfance . Par Manon Peyret, éducatrice de jeunes enfants et fondatrice de Corps d’éveil
.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr
English :
Art and early childhood conference. By Manon Peyret, early childhood educator and founder of Corps d?éveil
