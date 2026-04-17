Disquaire day Vinyl shop Valence
Disquaire day Vinyl shop Valence samedi 18 avril 2026.
Valence
Disquaire day Vinyl shop
1 place de la pierre Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 20:00:00
Date(s) :
2026-04-18
À l’occasion du Disquaire Day, retrouvez Still Diggin accompagné d’invités pour un événement exceptionnel.
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1 place de la pierre Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 63 35 41 benoit.roch@valenceromansagglo.fr
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English :
For Disquaire Day, join Still Diggin and guests for an exceptional event.
L’événement Disquaire day Vinyl shop Valence a été mis à jour le 2026-04-13 par Valence Romans Tourisme
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