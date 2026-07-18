Conférence au cellier de Clairvaux, Cellier de Clairvaux, Dijon

Informations pratiques

Conférence au cellier de Clairvaux Samedi 19 septembre, 14h30 Cellier de Clairvaux Côte-d’Or

Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Entre fouille et étude de bâti. Les derniers résultats des recherches archéologiques menées sur le cellier et le logis de Clairvaux à Dijon.

Clarisse Courderc, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap et Sylvain Aumard, délégué scientifique et technique, responsable d’opération au CEM.

Dans le cadre des travaux menés sur le logis et le cellier de Clairvaux de Dijon, l’Inrap, en collaboration avec le CEM, a conduit une étude archéologique approfondie des combles de ces bâtiments cisterciens. Une première phase d’analyse a porté sur les charpentes, les arases des murs des deux édifices monastiques ainsi que sur les voûtes couvrant le cellier. La découverte de niveaux de sols conservés sur ces voûtes a conduit à l’engagement d’une seconde phase d’étude sous la forme d’une fouille archéologique. Celle-ci a permis de mieux comprendre les usages et la fonction de ces combles à l’époque moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Tremouille, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380303795 [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}] Édifié au XIIIe siècle par l’abbaye de Clairvaux, rappelant l’importance des moines dans le développement du vignoble, le cellier abritait les précieux nectars de Dijon, Talant, Fontaine…

L’édifice abrite plusieurs événements et expositions tout le long de l’année.

Entre fouille et étude de bâti. Les derniers résultats des recherches archéologiques menées sur le cellier et le logis de Clairvaux à Dijon.

© Ville de Dijon