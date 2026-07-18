Conférence au cellier de Clairvaux, Cellier de Clairvaux, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Cellier de Clairvaux · Dijon
Informations pratiques
Conférence au cellier de Clairvaux Samedi 19 septembre, 14h30 Cellier de Clairvaux Côte-d’Or
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Entre fouille et étude de bâti. Les derniers résultats des recherches archéologiques menées sur le cellier et le logis de Clairvaux à Dijon.
Clarisse Courderc, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap et Sylvain Aumard, délégué scientifique et technique, responsable d’opération au CEM.
Dans le cadre des travaux menés sur le logis et le cellier de Clairvaux de Dijon, l’Inrap, en collaboration avec le CEM, a conduit une étude archéologique approfondie des combles de ces bâtiments cisterciens. Une première phase d’analyse a porté sur les charpentes, les arases des murs des deux édifices monastiques ainsi que sur les voûtes couvrant le cellier. La découverte de niveaux de sols conservés sur ces voûtes a conduit à l’engagement d’une seconde phase d’étude sous la forme d’une fouille archéologique. Celle-ci a permis de mieux comprendre les usages et la fonction de ces combles à l’époque moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Tremouille, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380303795 [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}] Édifié au XIIIe siècle par l’abbaye de Clairvaux, rappelant l’importance des moines dans le développement du vignoble, le cellier abritait les précieux nectars de Dijon, Talant, Fontaine…
L’édifice abrite plusieurs événements et expositions tout le long de l’année.
Entre fouille et étude de bâti. Les derniers résultats des recherches archéologiques menées sur le cellier et le logis de Clairvaux à Dijon.
© Ville de Dijon
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon 18 juillet 2026
- Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon 23 juillet 2026
- Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon 1 août 2026
- Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon 4 août 2026
- Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon 23 août 2026