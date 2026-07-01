Informations pratiques

Moutier-d’Ahun

Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé »

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Alice BERNADAC, Conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, interviendra pour une conférence

de présentation de l’exposition .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé »

L’événement Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé » Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Creuse Sud Ouest