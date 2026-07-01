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Conférence  » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé » Moutier-d’Ahun

mardi 21 juillet 2026 · Moutier-d'Ahun

Conférence  » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé » Moutier-d’Ahun

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
La Bergerie
Ville
23150 Moutier-d'Ahun
Département
Creuse
Tarif

Moutier-d’Ahun

Conférence  » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé »

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Alice BERNADAC, Conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, interviendra pour une conférence
de présentation de l’exposition   .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50  labergerie.sama@gmail.com

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English : Conférence  » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé »

L’événement Conférence  » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé » Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Creuse Sud Ouest

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