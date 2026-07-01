Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé » Moutier-d’Ahun
mardi 21 juillet 2026 · Moutier-d'Ahun
Informations pratiques
Moutier-d’Ahun
Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé »
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Alice BERNADAC, Conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, interviendra pour une conférence
de présentation de l’exposition .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé »
L’événement Conférence » Au Fil de la Creuse Parcours Tissé » Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Creuse Sud Ouest
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