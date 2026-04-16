Figeac

Conférence au Musée Champollion Écrire le voyage en Égypte

place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Cette conférence évoquera les femmes qui ont voyagé en Égypte dans le cadre d’un pèlerinage ou pour se soigner et comment elles sont finalement devenues des touristes, ou des amatrices éclairées, voir des égyptologues

Cette conférence évoquera les femmes qui ont voyagé en Égypte dans le cadre d’un pèlerinage ou pour se soigner et comment elles sont finalement devenues des touristes, ou des amatrices éclairées, voir des égyptologues. Leurs journaux de voyages évoquent leurs impressions teintées d’un orientalisme en léger décalage avec le regard masculin elles sont tantôt fascinées par les vestiges antiques tantôt critiques sur la situation de la femme et les harems notamment. J’aborderai plusieurs figures européennes comme la Française Susanne Voilquin, la Suissesse Valérie de Gasparin et l’Anglaise Amelia B. Edwards qui ont chacune eu des expériences différentes au cours du 19e siècle. Hélène Virenque est Chargée de collections en lettres classiques (BnF) et égyptologue. Conférence proposée dans le cadre de la programmation Féminin Pluriel.le en association avec Les Amis du musée Champollion

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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

This lecture will talk about the women who traveled to Egypt as part of a pilgrimage or for medical treatment and how they eventually became tourists, or enlightened amateurs, or even Egyptologists

L’événement Conférence au Musée Champollion Écrire le voyage en Égypte Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac