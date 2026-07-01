Conférence autour de Bernard Lazare, Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Conférence autour de Bernard Lazare Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Conférence par Philippe Oriol, historien, directeur scientifique de la Maison Zola – Musée Dreyfus et biographe de Bernard Lazare.

Il reviendra notamment sur la figure de Bernard Lazare, dont la statue, détruite sous le régime de Vichy, a récemment été restituée dans les Jardins de la Fontaine.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr Parking pour les visiteurs gratuit.

Conférence par Philippe Oriol. Historien, directeur scientifique de la Maison Zola – Musée Dreyfus et biographe de Bernard Lazare, dont la statue, détruite par le régime de Vichy, a récemment été les…

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