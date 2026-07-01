Conférence autour de Bernard Lazare, Archives départementales du Gard, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Gard · Nîmes
Informations pratiques
Conférence autour de Bernard Lazare Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales du Gard Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Conférence par Philippe Oriol, historien, directeur scientifique de la Maison Zola – Musée Dreyfus et biographe de Bernard Lazare.
Il reviendra notamment sur la figure de Bernard Lazare, dont la statue, détruite sous le régime de Vichy, a récemment été restituée dans les Jardins de la Fontaine.
Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr Parking pour les visiteurs gratuit.
Conférence par Philippe Oriol. Historien, directeur scientifique de la Maison Zola – Musée Dreyfus et biographe de Bernard Lazare, dont la statue, détruite par le régime de Vichy, a récemment été les…
© Ville de Nîmes
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