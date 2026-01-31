Conférence autour de Jean Nouvel à Gourdon Gourdon samedi 26 septembre 2026.

Gourdon

Conférence autour de Jean Nouvel à Gourdon

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Natif du Lot-et-Garonne Jean Nouvel passe son enfance à Sarlat et fait ses études à Bordeaux

Natif du Lot-et-Garonne Jean Nouvel passe son enfance à Sarlat et fait ses études à Bordeaux.

Geneviève Furnemont, diplômée en histoire de l'Art, animera cette conférence autour du parcours de cet architecte de renom.

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4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

A native of the Lot-et-Garonne region, Jean Nouvel grew up in Sarlat and studied in Bordeaux

L’événement Conférence autour de Jean Nouvel à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon