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Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu jeudi 20 août 2026.

Lieu : Abbaye de La Chaise-Dieu

Adresse : 12, place Lafayette

Ville : 43160 La Chaise-Dieu

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Chaise-Dieu

Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu

Abbaye de La Chaise-Dieu 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

A 19h, conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu par le compositeur Éric Montalbetti.
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Abbaye de La Chaise-Dieu 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 

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English :

At 7pm, lecture Around the Mass for La Chaise-Dieu by composer Éric Montalbetti.

L’événement Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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