Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu
Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu jeudi 20 août 2026.
La Chaise-Dieu
Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu
Abbaye de La Chaise-Dieu 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
A 19h, conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu par le compositeur Éric Montalbetti.
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Abbaye de La Chaise-Dieu 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16
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English :
At 7pm, lecture Around the Mass for La Chaise-Dieu by composer Éric Montalbetti.
L’événement Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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