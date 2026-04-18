Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu

Abbaye de La Chaise-Dieu 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

A 19h, conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu par le compositeur Éric Montalbetti.

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Abbaye de La Chaise-Dieu 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

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English :

At 7pm, lecture Around the Mass for La Chaise-Dieu by composer Éric Montalbetti.

L’événement Conférence Autour de la Messe pour La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay