Conférence Autour des vêpres de Monteverdi Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Conférence Autour des vêpres de Monteverdi Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu lundi 24 août 2026.
La Chaise-Dieu
Conférence Autour des vêpres de Monteverdi
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
A 19h30, conférence Autour des Vèpres de Monteverdi par le Père François-Xavier Ledoux o.p. (Institut catholique de Paris). En partenariat avec les Amis de l’abbatiale Saint-Robert
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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com
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English :
At 7:30pm, lecture Around Monteverdi?s Vespers by Père François-Xavier Ledoux o.p. (Institut catholique de Paris). In partnership with Les Amis de l?abbatiale Saint-Robert
L’événement Conférence Autour des vêpres de Monteverdi La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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