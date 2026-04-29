Conférence Autour des vêpres de Monteverdi Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Conférence Autour des vêpres de Monteverdi

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 19:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

A 19h30, conférence Autour des Vèpres de Monteverdi par le Père François-Xavier Ledoux o.p. (Institut catholique de Paris). En partenariat avec les Amis de l’abbatiale Saint-Robert

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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com

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English :

At 7:30pm, lecture Around Monteverdi?s Vespers by Père François-Xavier Ledoux o.p. (Institut catholique de Paris). In partnership with Les Amis de l?abbatiale Saint-Robert

L’événement Conférence Autour des vêpres de Monteverdi La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay