Gourdon

Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Pourquoi sculptait-il Ousmane Sow ? C'est la question à laquelle Geneviève Furnemont essayera de répondre dans cette conférence autour de ce sculpteur mondialement connu pour ses figures de Nouba.

Pourquoi sculptait-il Ousmane Sow ? C'est la question à laquelle Geneviève Furnemont essayera de répondre dans cette conférence autour de ce sculpteur mondialement connu pour ses figures de Nouba.

.

4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why did Ousmane Sow sculpt? That's the question Geneviève Furnemont will try to answer in this lecture about this sculptor known worldwide for his Nouba figures.

L’événement Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon