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Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon Gourdon

Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon Gourdon

Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon Gourdon samedi 17 octobre 2026.

Adresse : 4 Boulevard des Martyrs

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 Général

Gourdon

Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Pourquoi sculptait-il Ousmane Sow ? C'est la question à laquelle Geneviève Furnemont essayera de répondre dans cette conférence autour de ce sculpteur mondialement connu pour ses figures de Nouba.

Pourquoi sculptait-il Ousmane Sow ? C'est la question à laquelle Geneviève Furnemont essayera de répondre dans cette conférence autour de ce sculpteur mondialement connu pour ses figures de Nouba.

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4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie  

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English :

Why did Ousmane Sow sculpt? That's the question Geneviève Furnemont will try to answer in this lecture about this sculptor known worldwide for his Nouba figures.

L’événement Conférence autour d’Ousmane Sow à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon

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