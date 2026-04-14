Conférence autour du livre « Le plus loin du monde, la conquête des Philippines par les Hispaniques (XVIE-XVIIE ), Musée des Amériques, Auch

Conférence autour du livre « Le plus loin du monde, la conquête des Philippines par les Hispaniques (XVIE-XVIIE ) Samedi 23 mai, 17h30 Musée des Amériques Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Guillaume Gaudin, professeur d’histoire à l’université de Toulouse et directeur de l’IPEAT (’Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse) présentera son livre « Le plus loin du monde, la conquête des Philippines par les Hispaniques (XVIE-XVIIE ) ». Les Philippines gisent aux antipodes de la Péninsule ibérique. Avec la conquête de l’archipel à la fin du XVIe siècle, l’Empire hispanique atteignait, par-delà le Pacifique et un demi-globe terrestre, au plus loin du monde.

Places limitées, sur inscription. Gratuit. Durée : 1h15 environ.

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 74 79 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@grand-auch.fr »}] Le musée présente des collections d’art précolombien et d’art sacré latino-américain, des antiquités égyptiennes et gallo-romaines, des collections lapidaires du moyen âge, d’art décoratif et mobilier ainsi que d’arts et traditions populaires de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

Guillaume Gaudin, professeur d’histoire à l’université de Toulouse et directeur de l’IPEAT (’Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse) présentera son livre « Le plus )…

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