Confidences précolombiennes, Musée des Amériques – Auch, Auch

Confidences précolombiennes Samedi 23 mai, 17h00 Musée des Amériques – Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Enregistrement de podcasts par les élèves de la classe de 6ème dédiés à une sélection d’oeuvres d’art pré-colombiennes issues du Musée des Amériques d’Auch.

Chaque podcast, proposé à l’écoute des visiteurs durant la Nuit des Musées 2026, prendra la forme d’un dialogue à deux voix, avec une version subjective relatant une histoire de l’objet choisi complètement inventée par les élèves (l’oeuvre se présente à l’auditeur et lui livre un récit) et une version objective expliquant de façon plus sérieuse et scientifique la véritable vocation de l’objet.

En parallèle, des créations plastiques faites par les élèves en lien avec la cosmologie andine seront également exposées.

Musée des Amériques – Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr/ Art précolombien :

– les collections pré-hispanique constituent un des attraits majeurs du musée. Riche de plus de 7.500 objets, cet ensemble constitue la deuxième collection publique d’art précolombien de France ;

– art sacré latino-américain : cette collection, unique en France, représente le fonds le plus rare et le plus précieux du musée avec plus d’une soixantaine de sculptures polychromes datant en majorité du XVIIIe siècle, vêtues d’habits brodés provenant pour la plupart du Pérou, de Bolivie, d’Argentine et surtout d’Equateur, ainsi qu’une mosaïque mexicaine en plumes (La Messe de Saint-Grégoire, 1539). Cette mosaïque, sans conteste le chef d’oeuvre du musée, fut réalisée par des artistes locaux selon des techniques ancestrales aztèques, mais sous la direction de moines franciscains, près de 40 ans après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb ;

– Antiquités (égyptiennes & gallo-romaines) : rapportées d’Egypte par l’un des premiers conservateurs du musée, Charles Palanque, les collections égyptiennes comprennent des objets de l’ancien empire à la période romaine. Les salles d’archéologie regroupent les collections gallo-romaines pour l’essentiel issues de fouilles réalisées à Auch sur le site de l’antique Augusta Auscorum. On peut également y admirer l’exceptionnel ensemble de fresques découvertes dans une villa mise à jour près de Roquelaure, non loin d’Auch, datée du tout début de l’ère chrétienne ;

– moyen âge : les salles médiévales présentent des collections lapidaires provenant notamment de la Cathédrale Sainte-Marie, comme l’impressionnant gisant du Cardinal d’Armagnac (XVe siècle), ou de l’ancien prieuré de Saint-Orens. On peut également y découvrir un bel ensemble de sculptures polychromes ;

– art décoratif et mobilier : très belle collection de faïences d’Auch, issues des ateliers installés dans l’ancien quartier de la Treille, mais dont la production ne dura que quinze ans (de 1757 à 1772). Les objets d’art et le mobilier exposés proviennent pour la plupart de saisies révolutionnaires effectuées notamment dans l’ancien palais épiscopal, ou de l’Hôtel des Intendants de la Généralité d’Auch. Parmi les plus remarquables : un salon en acajou recouvert de tapisserie d’Aubusson illustrant les Fables de la Fontaine, un magnifique buste du sculpteur Boizot représentant Louis XVI ou encore un clavecin au piètement sculpté bleu et or, magnifique instrument de la seconde moitié du XVIIIe siècle, de facture anonyme. La table d’harmonie possède un décor floral d’un extrême raffinement. On ignore s’il se trouvait dans le salon de l’Hôtel de l’Intendance ou s’il appartenait au Marquis d’Orbessan, homme de lettres et de sciences, musicien, amateur d’art, collectionneur, et dont le château des environs d’Auch était au siècle des Lumières l’un des foyers intellectuels et artistiques les plus brillants de la région ;

– arts et traditions populaires de Gascogne : cette section regroupe des objets de la vie quotidienne du XIXe siècle, ainsi qu’une importante collection de costumes traditionnels gascons. Partie intégrante de notre patrimoine culturel, le costume traditionnel est intimement lié à l’Histoire, aux mentalités, aux conditions de vie et aux activités socio-économique des populations. Avec plus de 3.000 pièces, la collection du musée d’Auch offre un vaste panorama du costume traditionnel de notre région sur une période de 150 ans. Elle comprend des éléments de costumes de cérémonie (fêtes, mariages, baptême, deuil…) et de travail, mais également de nombreux accessoires tels que les bijoux, châtelaines, châles en cachemire, coiffes…

La classe, l’œuvre !

Musée des Amériques-Auch / Philippe Fuzeau