Exposition « Pérou précolombien, un autre regard sur le monde », Musée des Amériques, Auch

Exposition « Pérou précolombien, un autre regard sur le monde » Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée des Amériques Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’exposition « Pérou précolombien, un autre regard sur le monde » est le fruit d’une étroite et fructueuse collaboration entre le Musée des Amériques-Auch et le Musée-Château d’Annecy née il y a 70 ans en 1955.

À cette date, le musée d’Auch obtenait du musée d’Annecy le dépôt de près d’un millier de pièces d’archéologie préhispanique venant richement compléter le fonds déposé par Guillaume Pujos, initiateur de la section andine au musée.

Cette exposition tentera de restituer les significations, les usages, les sensibilités, les concepts de différentes cultures péruviennes avant l’arrivée des Européens.

À une époque de plus en plus confrontée aux déséquilibres écologiques, climatiques et autres, l’idée de l’exposition est de porter ensemble un autre regard sur le monde.

L’exposition rassemble plus de 200 pièces provenant du Musée-Chateau musée d’Annecy, du musée d’Aquitaine, du muséum de Toulouse et en grande majorité du fonds du musée des Amériques-Auch.

Cette exposition a été labelisée « Exposition d’intérêt national ».

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr Le musée présente des collections d’art précolombien et d’art sacré latino-américain, des antiquités égyptiennes et gallo-romaines, des collections lapidaires du moyen âge, d’art décoratif et mobilier ainsi que d’arts et traditions populaires de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

L’exposition « Pérou précolombien, un autre regard sur le monde » est le fruit d’une étroite et fructueuse collaboration entre le Musée des Amériques-Auch et le Musée-Château d’Annecy née il y a 70 …

©Musée des Amériques-Auch