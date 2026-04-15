La Grande Tournée de l’Astarac à vélo, Départ/ Gare d’Auch, Auch

La Grande Tournée de l’Astarac à vélo 8 et 10 mai Départ/ Gare d’Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Un concept original et innovant alliant tourisme, convivialité et éco-responsabilité

La GTA s’adresse à tous les publics, aussi bien les cyclotouristes confirmés que les personnes n’ayant jamais pratiqué l’itinérance à vélo et qui trouveront dans ce format un cadre sécurisant, convivial et non compétitif. Les distances proposées sont accessibles même pour des personnes peu sportives a fortiori si elles utilisent un VAE. En revanche La GTA n’est pas adaptée pour des enfants car il faut quand même être capable de pédaler 50km sur une journée.

Le concept

– Trois jours de vélo à la découverte du futur PNR de l’Astarac dans un esprit non compétitif et écoresponsable

– Un parcours de 150 km sur de petites routes entièrement balisé et ponctué d’animations et d’étapes gourmandes

– Une aventure conviviale à partager en couple, entre amis ou avec ses collègues

Le parcours

– Vendredi 8 mai (étape 1) : Départ Gare d’Auch (10h-12h) → Sansan → Masseube – 58 km / 600 m D+

– Samedi 9 mai (étape 2) : Masseube-St-Michel-Mirande / 49 km / 400 m D+ ou variante « Les clochers de l’Astarac» Masseube-Duffort-Villecomtal-Miélan-St-Michel-Mirande / 102 km / 1200 D+

– Dimanche 10 mai (étape 3) : Mirande – Ordan Larroque – Auch 43 km / 430 D+ ou 68 km / 500 D+

Une aventure pour tou·te·s

– Une formule idéale pour découvrir l’itinérance à vélo en toute sérénité

– Un parcours adapté à tous les niveaux avec une variante de 200 km pour les plus sportifs

– Options portage des bagages et hébergement en bungalows

Un évènement original et engageant

– Pour promouvoir l’Astarac auprès des Gersois et des Toulousains

– Pour développer la pratique du vélo et le cyclotourisme dans le Gers

– Pour associer habitants, associations, collectivités et entreprises autour du futur PNR

Frais de participation : 50€/pers, 120€ par équipe de 3.

Ce qui est inclus :

– Le carnet de route

– Ravitaillements gourmands, locaux et zéro déchets

– Les petits-déjeuners samedi et dimanche

– Assistance mécanique sur tout le parcours

– Un emplacement pour camper vendredi et samedi soir avec accès sanitaires

– Photo souvenir de l’événement au format numérique

– Des surprises …

Ne sont pas compris : repas du soir et boissons, hébergements en dur (option), location vélos (option)

Départ/ Gare d’Auch gare d’auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.projet-astarac.fr/gta/ »}]

Une découverte du futur PNR de l’Astarac sous la forme d’une randonnée à vélo de 3 jours ponctuée d’étapes gourmandes et festives.