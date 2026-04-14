« La classe, l’oeuvre ! » – Confidences précolombiennes, Musée des Amériques, Auch

« La classe, l’oeuvre ! » – Confidences précolombiennes Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée des Amériques Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Des élèves de sixième du Collège Lucie Aubrac d’Aignan ont travaillé avec leur professeure Peggy Bonnet Vergara et Eve Alquier autour des collections préhispaniques exposées dans l’exposition permanente et temporaire du musée.

Enregistrement de podcasts par les élèves de la classe de 6ème dédiés à une sélection d’oeuvres d’art pré-colombiennes issues du Musée des Amériques d’Auch.

Chaque podcast, proposé à l’écoute des visiteurs durant la Nuit des Musées 2026, prendra la forme d’un dialogue à deux voix, avec une version subjective relatant une histoire de l’objet choisi complètement inventée par les élèves (l’oeuvre se présente à l’auditeur et lui livre un récit) et une version objective expliquant de façon plus sérieuse et scientifique la véritable vocation de l’objet.

En parallèle, des créations plastiques faites par les élèves en lien avec la cosmologie andine seront également exposées.

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr Le musée présente des collections d’art précolombien et d’art sacré latino-américain, des antiquités égyptiennes et gallo-romaines, des collections lapidaires du moyen âge, d’art décoratif et mobilier ainsi que d’arts et traditions populaires de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

Des élèves de sixième du Collège Lucie Aubrac d’Aignan ont travaillé avec leur professeure Peggy Bonnet Vergara et Eve Alquier autour des collections préhispaniques exposées dans l’exposition et du …

©Musée des Amériques-Auch