Pause musicale – Trio corta Jaca, Musée des Amériques, Auch

Pause musicale – Trio corta Jaca Samedi 23 mai, 19h00, 21h00 Musée des Amériques Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les musiciennes revisitent différentes facettes du répertoire populaire brésilien, de la samba à la bossa nova en passant par le baião, avec des standards d’Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo, Paulinho da viola, Chiquinha Gonzaga …

Et parce qu’on ne se refuse rien, quelques pépites du voisin cubain. Une invitation à un voyage sonore syncopé !

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr Le musée présente des collections d’art précolombien et d’art sacré latino-américain, des antiquités égyptiennes et gallo-romaines, des collections lapidaires du moyen âge, d’art décoratif et mobilier ainsi que d’arts et traditions populaires de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

Les musiciennes revisitent différentes facettes du répertoire populaire brésilien, de la samba à la bossa nova en passant par le baião, avec des standards d’Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo, Paulinho …

©Corta Jaca