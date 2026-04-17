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Conférence Bienvenue au carnaval de Venise Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François

Conférence Bienvenue au carnaval de Venise Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Médiathèque F. Mitterrand

Adresse : 60 Rue du 11 Novembre 1918

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vitry-le-François

Conférence Bienvenue au carnaval de Venise

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

18h30.Tout public
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière des masques vénitiens ? Quels étaient les enjeux derrière ces faux-semblants, ces grands costumes d’apparat, ces grands jeux aériens et ces spectacles caricaturaux ?
Pour en saisir les subtilités, laissez-vous bercer et bienvenue au carnaval de Venise, là ou les limites n’ont plus de frontières.   .

Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 19 27 

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English : Conférence Bienvenue au carnaval de Venise

L’événement Conférence Bienvenue au carnaval de Venise Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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