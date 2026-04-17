Conférence Bienvenue au carnaval de Venise Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François
Conférence Bienvenue au carnaval de Venise Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François vendredi 17 avril 2026.
Vitry-le-François
Conférence Bienvenue au carnaval de Venise
Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
18h30.Tout public
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière des masques vénitiens ? Quels étaient les enjeux derrière ces faux-semblants, ces grands costumes d’apparat, ces grands jeux aériens et ces spectacles caricaturaux ?
Pour en saisir les subtilités, laissez-vous bercer et bienvenue au carnaval de Venise, là ou les limites n’ont plus de frontières. .
Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 19 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Bienvenue au carnaval de Venise
L’événement Conférence Bienvenue au carnaval de Venise Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Vitry Le Francois (Marne)
- Spectacle Pierrot le médecin lunaire Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François 17 avril 2026
- Déambulation costumée Vitry-le-François 18 avril 2026
- Le grand écran du vendredi Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François 24 avril 2026
- Défi J’y Vais 2026, Communautés de Communes Vitry, Champagne et Der, Vitry-le-François 27 avril 2026
- Apéromix Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François 30 avril 2026