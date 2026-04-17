Spectacle Pierrot le médecin lunaire Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François
Spectacle Pierrot le médecin lunaire Médiathèque F. Mitterrand Vitry-le-François vendredi 17 avril 2026.
Vitry-le-François
Spectacle Pierrot le médecin lunaire
Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:15:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Cie La Grange aux Histoires. 19h15.Tout public
Dans la tradition de la Commedia dell Arte avec masques et costumes d’époque, une pièce drôle où on apprend que Pantalone veut marier sa fille Isabella avec un vieux et riche docteur.
Celle-ci n’en veut pas ! Elle est amoureuse de Pierrot, qui a un défaut majeur pour Pantalone il n’a pas d’argent.
Aidée par Colombine, sa fidèle suivante, Isabella fait tout pour se marier avec son Pierrot.
Vont-elles réussir ?
Vous le saurez en entrant avec nous dans cette comédie un peu déjantée, où l’actualité présente se mêle au passé.
Cie La Grange aux Histoires.
Inscription conseillée. .
Médiathèque F. Mitterrand 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 74 19 27
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English : Spectacle Pierrot le médecin lunaire
Cie La Grange aux Histoires. 19h15.
L’événement Spectacle Pierrot le médecin lunaire Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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