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Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Salle du Ménec Carnac

Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Salle du Ménec Carnac mercredi 26 août 2026.

Lieu : Salle du Ménec

Adresse : 30 Chemin du Ménec

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Carnac

Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

21h Conférence de C. Darmangeat, anthropologue social, enseignant-chercheur à l’Université Paris-Cité.
Le débat sur l’ancienneté de la guerre oppose. Pour certains, la guerre est liée à la sédentarisation. Selon les autres, l’origine remonterait aux chasseurs-cueilleurs.
C’est le thème de l’exposé, s’appuyant sur des observations ethnologiques et des données archéologiques.

Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation.   .

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC

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