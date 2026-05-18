Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Salle du Ménec Carnac
Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Salle du Ménec Carnac mercredi 26 août 2026.
Carnac
Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat
Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
21h Conférence de C. Darmangeat, anthropologue social, enseignant-chercheur à l’Université Paris-Cité.
Le débat sur l’ancienneté de la guerre oppose. Pour certains, la guerre est liée à la sédentarisation. Selon les autres, l’origine remonterait aux chasseurs-cueilleurs.
C’est le thème de l’exposé, s’appuyant sur des observations ethnologiques et des données archéologiques.
Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation. .
Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC
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