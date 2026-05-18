Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Salle du Ménec Carnac

Carnac

Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

21h Conférence de C. Darmangeat, anthropologue social, enseignant-chercheur à l’Université Paris-Cité.

Le débat sur l’ancienneté de la guerre oppose. Pour certains, la guerre est liée à la sédentarisation. Selon les autres, l’origine remonterait aux chasseurs-cueilleurs.

C’est le thème de l’exposé, s’appuyant sur des observations ethnologiques et des données archéologiques.

Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation. .

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Conférence Casus Belli la guerre avant l’Etat Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC