Conférence C’est du pipeau par Stéphane Gendron Loches

Conférence C’est du pipeau par Stéphane Gendron

1 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 20:30:00

2026-05-28

Rapprocher la musique et la langue telle est l’idée première de Stéphane Gendron, linguiste, musicien et président de la Société d’ Onomastique.

Alliant passion de la musique et rigueur de la recherche lexicale, son livre C’est du Pipeau révèle l’importance du vocabulaire et des expressions liées à la musique dans la langue française. 12 .

1 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 08 60 38 jaroartmuseum@gmail.com

Stéphane Gendron, linguist, musician and president of the Société d? Onomastique, has set himself the task of bringing music and language closer together.

Combining a passion for music with rigorous lexical research, his book C?est du Pipeau reveals the importance of vocabulary and musical expre

