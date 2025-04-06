Conférence Chagall, un engagement humaniste Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence Chagall, un engagement humaniste

Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage 1 Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 18:00:00

fin : 2026-12-02 19:30:00

Date(s) :

2026-12-02

La création de Marc Chagall (1887-1985), marquée par les conflits mondiaux et l’exil, est intimement liée aux bouleversements du 20e siècle. Artiste du déracinement, il traverse de nombreux territoires, de son enfance dans l’Empire russe à la France, en passant par l’Allemagne, et les États-Unis, avant de s’ancrer en Méditerranée. Son œuvre affirme un profond engagement pour l’humanité, l’égalité et la tolérance. Son langage artistique, porté par une aspiration constante envers la paix et la liberté, met en scène les violences du 20e siècle à travers une imagerie poétique et des positions politiques affirmées.

La conférence propose une relecture du parcours de l’artiste à travers son engagement humaniste pour un idéal de paix et d’harmonie universelle. .

Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage 1 Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Conférence Chagall, un engagement humaniste

L’événement Conférence Chagall, un engagement humaniste Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)