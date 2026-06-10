Gourdon

Conférence Claude Monet à Gourdon

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Geneviève Furnemont, historienne de l'art, propose cette conférence autour de Claude Monet

Geneviève Furnemont, historienne de l'art, propose cette conférence autour de Claude Monet

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4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

Geneviève Furnemont, art historian, offers this lecture on Claude Monet

L’événement Conférence Claude Monet à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon