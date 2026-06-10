Conférence Claude Monet à Gourdon Gourdon
Conférence Claude Monet à Gourdon Gourdon samedi 14 novembre 2026.
Gourdon
Conférence Claude Monet à Gourdon
4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Geneviève Furnemont, historienne de l'art, propose cette conférence autour de Claude Monet
Geneviève Furnemont, historienne de l'art, propose cette conférence autour de Claude Monet
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4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie
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English :
Geneviève Furnemont, art historian, offers this lecture on Claude Monet
L’événement Conférence Claude Monet à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
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