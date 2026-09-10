Conférence Colin Niel Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Colin Niel Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère

Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Rencontre avec Colin Niel, auteur d’une fable écologique subtile qui se joue entre l’Écosse, la France et le Maroc, et qui incite, sans moralisme, à réfléchir à ce que nous laissons comme héritage après nous.

En partenariat avec Batigère Habitat et la Métropole du Grand Nancy.Tout public

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Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 85 53

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English :

An interview with Colin Niel, author of a subtle ecological fable set in Scotland, France, and Morocco, which encourages readers—without being preachy— %E0 r%E9fl%E9chir %E0 ce que nous laissons comme h%E9ritage apr%E8s nous.

In partnership with Batig%E8re Habitat and the Greater Nancy Metropolitan Area.

L’événement Conférence Colin Niel Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY