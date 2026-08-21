Conférence – Comprendre la justice et le fonctionnement d’un tribunal, Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Conférence – Comprendre la justice et le fonctionnement d’un tribunal Samedi 19 septembre, 15h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Créteil et le Bâtonnier du Val-de-Marne proposent une conférence consacrée au fonctionnement de la justice.

Un temps d’échange accessible à tous pour mieux comprendre le rôle du tribunal, les missions des magistrats et des avocats, ainsi que le fonctionnement quotidien d’une juridiction.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Créteil et le Bâtonnier du Val-de-Marne proposent une conférence consacrée au fonctionnement de…

©Antoine LISBONIS