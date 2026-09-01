Informations pratiques

Prayssac

Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La vision orientale de la santé mentale, ou les 5 aspects de l'esprit Shen.

La vision orientale de la santé mentale, ou les 5 aspects de l'esprit Shen.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 7 57 48 84 46

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English :

The Eastern View of Mental Health, or the Five Aspects of the Shen Mind.

L’événement Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot