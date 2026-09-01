Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac
dimanche 13 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale
38 Rue de la République Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La vision orientale de la santé mentale, ou les 5 aspects de l'esprit Shen.
La vision orientale de la santé mentale, ou les 5 aspects de l'esprit Shen.
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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 7 57 48 84 46
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English :
The Eastern View of Mental Health, or the Five Aspects of the Shen Mind.
L’événement Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot
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