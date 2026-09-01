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Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac

dimanche 13 septembre 2026 · Prayssac

Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
38 Rue de la République
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Prayssac

Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

La vision orientale de la santé mentale, ou les 5 aspects de l'esprit Shen.

La vision orientale de la santé mentale, ou les 5 aspects de l'esprit Shen.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 7 57 48 84 46 

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English :

The Eastern View of Mental Health, or the Five Aspects of the Shen Mind.

L’événement Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot

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