Informations pratiques

Prayssac

Projection Apocalyspe Now

6 Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Voir ou revoir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.

Au cœur de la guerre du Vietnam, le capitaine Willard est chargé par ses supérieurs de retrouver le colonel Kurtz, un ancien béret vert qui règne sur une armée de fanatiques, quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…

Tout public avec avertissement

Voir ou revoir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.

Au cœur de la guerre du Vietnam, le capitaine Willard est chargé par ses supérieurs de retrouver le colonel Kurtz, un ancien béret vert qui règne sur une armée de fanatiques, quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…

Tout public avec avertissement. Sans réservation.

.

6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watch or rewatch *Apocalypse Now* by Francis Ford Coppola.

In the midst of the Vietnam War, Captain Willard is tasked by his superiors with finding Colonel Kurtz, a former Green Beret who rules over an army of fanatics, somewhere beyond the Cambodian border?

Suitable for all audiences with a content advisory

L’événement Projection Apocalyspe Now Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot