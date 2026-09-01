Projection Apocalyspe Now Prayssac
samedi 19 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Projection Apocalyspe Now
6 Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Voir ou revoir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.
Au cœur de la guerre du Vietnam, le capitaine Willard est chargé par ses supérieurs de retrouver le colonel Kurtz, un ancien béret vert qui règne sur une armée de fanatiques, quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…
Tout public avec avertissement
Voir ou revoir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.
Au cœur de la guerre du Vietnam, le capitaine Willard est chargé par ses supérieurs de retrouver le colonel Kurtz, un ancien béret vert qui règne sur une armée de fanatiques, quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…
Tout public avec avertissement. Sans réservation.
.
6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Watch or rewatch *Apocalypse Now* by Francis Ford Coppola.
In the midst of the Vietnam War, Captain Willard is tasked by his superiors with finding Colonel Kurtz, a former Green Beret who rules over an army of fanatics, somewhere beyond the Cambodian border?
Suitable for all audiences with a content advisory
L’événement Projection Apocalyspe Now Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Prayssac (Lot)
- Rêve de Vin fête ses 2 ans ! Prayssac 12 septembre 2026
- Exposition à Santamaria: Exposition plurielle Prayssac 13 septembre 2026
- Conférence Comprendre les liens entre émotions et énergie vitale Prayssac 13 septembre 2026
- Visite guidée du château du Théron, Château du Théron, Prayssac 19 septembre 2026
- Festival Play it again à Prayssac Prayssac 19 septembre 2026