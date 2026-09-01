Informations pratiques

Prayssac

Projection Knock, 1951

6 Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Knock, de Guy Lefranc, 1951

Déterminé à assurer le triomphe de la médecine, qu’il fait passer avant l’intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpalaid

Knock, de Guy Lefranc, 1951

Déterminé à assurer le triomphe de la médecine, qu’il fait passer avant l’intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpalaid. Celui-ci ne compte que peu de patients, l’état de santé des habitants étant excellent.

Loin de se décourager, Knock persuade chaque personne venue à ses consultations gratuites que tout bien portant est un malade qui s’ignore . Le résultat ne se fait pas attendre bientôt, tout le village se retrouve au lit…

Sans réservation.

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6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19

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English :

Knock, by Guy Lefranc, 1951

Determined to ensure the triumph of medicine—which he prioritizes over the patients’ well-being—Dr. Knock arrives in Saint-Maurice to succeed Dr. Parpalaid

L’événement Projection Knock, 1951 Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot