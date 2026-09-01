Projection Knock, 1951 Prayssac
dimanche 20 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Projection Knock, 1951
6 Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Knock, de Guy Lefranc, 1951
Déterminé à assurer le triomphe de la médecine, qu’il fait passer avant l’intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpalaid
Knock, de Guy Lefranc, 1951
Déterminé à assurer le triomphe de la médecine, qu’il fait passer avant l’intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpalaid. Celui-ci ne compte que peu de patients, l’état de santé des habitants étant excellent.
Loin de se décourager, Knock persuade chaque personne venue à ses consultations gratuites que tout bien portant est un malade qui s’ignore . Le résultat ne se fait pas attendre bientôt, tout le village se retrouve au lit…
Sans réservation.
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6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19
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English :
Knock, by Guy Lefranc, 1951
Determined to ensure the triumph of medicine—which he prioritizes over the patients’ well-being—Dr. Knock arrives in Saint-Maurice to succeed Dr. Parpalaid
L’événement Projection Knock, 1951 Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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