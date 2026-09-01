Rêve de Vin fête ses 2 ans ! Prayssac
samedi 12 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Rêve de Vin fête ses 2 ans !
30 Rue de la Plaine Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 Septembre à partir de 18h, venez célébrer avec nous les 2 ans de notre notre boutique Rêve de vin !
Samedi 12 Septembre à partir de 18h, venez célébrer avec nous les 2 ans de notre notre boutique Rêve de vin !
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30 Rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50 contact@revedevin.com
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English :
Saturday, September 12, starting at 6:00 p.m., come celebrate with us the 2nd anniversary of our R%EAve de vin%A0 store!
L’événement Rêve de Vin fête ses 2 ans ! Prayssac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot
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