Informations pratiques

Prayssac

Rêve de Vin fête ses 2 ans !

30 Rue de la Plaine Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 Septembre à partir de 18h, venez célébrer avec nous les 2 ans de notre notre boutique Rêve de vin !

Samedi 12 Septembre à partir de 18h, venez célébrer avec nous les 2 ans de notre notre boutique Rêve de vin !

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30 Rue de la Plaine Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50 contact@revedevin.com

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English :

Saturday, September 12, starting at 6:00 p.m., come celebrate with us the 2nd anniversary of our R%EAve de vin%A0 store!

L’événement Rêve de Vin fête ses 2 ans ! Prayssac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot