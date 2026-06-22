CONFERENCE-CONCERT Billie Holiday et Lester Young Amphithéâtre du Lycée bel Air Fontenay-le-Comte
CONFERENCE-CONCERT Billie Holiday et Lester Young Amphithéâtre du Lycée bel Air Fontenay-le-Comte dimanche 8 novembre 2026.
Fontenay-le-Comte
CONFERENCE-CONCERT Billie Holiday et Lester Young
Amphithéâtre du Lycée bel Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 16:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Concert organisé par l’association Le Camembert
Par Jean-Yves Renouf, des musiciens de l’association et Elodie Serratan Chant
Passionné de musique et fin connaisseur du jazz, Jean-Yves Renouf vous propose de parcourir les années d’amitié qui ont lié le légendaire saxophoniste Lester Young et la chanteuse Billie Holiday, surnommée Lady Day.
Cette conférence sera accompagnée par quelques musiciens de l’association Le Camembert et la jeune et prometteuse chanteuse Elodie Serratan. Ils vous interprèteront quelques titres phares de la carrière des deux artistes. .
Amphithéâtre du Lycée bel Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
Concert organized by the Le Camembert association
L’événement CONFERENCE-CONCERT Billie Holiday et Lester Young Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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