Conférence Croisement(s) Bonnie e Clyde avec Thierry Simon Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Croisement(s) Bonnie e Clyde avec Thierry Simon

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19 20:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Temps de circulation des regards et des pensées jeudi 19 novembre à 19h, découvrez le travail de Thierry Simon, auteur, accueilli en résidence pour la création de Bonnie e Clyde. Tout public

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

A Time for Reflection and Thought: Thursday, November 19, at 7:00 p.m., discover the work of Thierry Simon, an author in residence for the creation of *Bonnie and Clyde*.%A0

L’événement Conférence Croisement(s) Bonnie e Clyde avec Thierry Simon Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY