Conférence Croisement(s) Bonnie e Clyde avec Thierry Simon Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Croisement(s) Bonnie e Clyde avec Thierry Simon
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-19 19:00:00
fin : 2026-11-19 20:00:00
Date(s) :
2026-11-19
Temps de circulation des regards et des pensées jeudi 19 novembre à 19h, découvrez le travail de Thierry Simon, auteur, accueilli en résidence pour la création de Bonnie e Clyde. Tout public
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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
A Time for Reflection and Thought: Thursday, November 19, at 7:00 p.m., discover the work of Thierry Simon, an author in residence for the creation of *Bonnie and Clyde*.%A0
L’événement Conférence Croisement(s) Bonnie e Clyde avec Thierry Simon Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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